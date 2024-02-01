Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de havalimanında inşaat halinde hangar çöktü! 3 kişi hayatını kaybetti

        ABD'de havalimanında inşaat halindeki hangar çöktü: 3 kişi öldü!

        ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangar çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

        2

        Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

        3

        Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

        4

        Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.

        5

        Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.

        6

        *Haberin görselleri Associated Press taraıfndan servis edilmiştir.

        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!