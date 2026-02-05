ABD'de ICE'nin kaçma riski olmayan göçmenlere tutuklama emri olmadan gözaltı yapamayacağı kararı

CBS News'in haberine göre Oregon eyaletinde federal yargıç Mustafa Kasubhai, ICE operasyonlarında göçmenlere yönelik "önce tutukla, sonra gerekçelendir" uygulaması yapıldığı şikayetiyle açılan davayı karara bağladı.

Duruşmada Kasubhai, eyalet genelindeki ICE operasyonlarında, tutuklama emri yayımlanmamış ve kaçma olasılığı saptanmamış göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara dair kanıtları dinledi.

Kasubhai açıklamasında, "Bu davada, yeterli kanıt olmaksızın izinsiz tutuklamalara dair bir uygulama modelinin ortaya konduğunu gösteren bol miktarda kanıt var." ifadesini kullandı.

Federal yargıç, verdiği ihtiyati tedbir kararında, ICE görevlilerinin eyalet içi operasyonlarda "kaçma riski olmayan göçmenlere karşı tutuklama emri olmaksızın gözaltı" uygulaması yapamayacağına hükmetti.

REKLAM

Oregon'daki ICE eylemlerini "şiddetli ve acımasız" olarak nitelendiren Kasubhai, operasyonlarda gözaltına alınanlara "adil yargılama hakkının tanınmamasından endişe duyduğunu" bildirdi.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.