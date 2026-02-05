Habertürk
        Haberler Dünya ABD'de ICE'nin kaçma riski olmayan göçmenlere tutuklama emri olmadan gözaltı yapamayacağı kararı | Dış Haberler

        ABD'de ICE'nin kaçma riski olmayan göçmenlere tutuklama emri olmadan gözaltı yapamayacağı kararı

        ABD'de federal bir yargıç, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin "kaçma riski olmadıkça tutuklama emri olmadan gözaltı" uygulaması yapamayacağına hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:56 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:56
        ABD'de mahkemeden ICE'ye: Tutuklama emri olmadan gözaltı yapamazsın
        CBS News'in haberine göre Oregon eyaletinde federal yargıç Mustafa Kasubhai, ICE operasyonlarında göçmenlere yönelik "önce tutukla, sonra gerekçelendir" uygulaması yapıldığı şikayetiyle açılan davayı karara bağladı.

        Duruşmada Kasubhai, eyalet genelindeki ICE operasyonlarında, tutuklama emri yayımlanmamış ve kaçma olasılığı saptanmamış göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara dair kanıtları dinledi.

        Kasubhai açıklamasında, "Bu davada, yeterli kanıt olmaksızın izinsiz tutuklamalara dair bir uygulama modelinin ortaya konduğunu gösteren bol miktarda kanıt var." ifadesini kullandı.

        Federal yargıç, verdiği ihtiyati tedbir kararında, ICE görevlilerinin eyalet içi operasyonlarda "kaçma riski olmayan göçmenlere karşı tutuklama emri olmaksızın gözaltı" uygulaması yapamayacağına hükmetti.

        Oregon'daki ICE eylemlerini "şiddetli ve acımasız" olarak nitelendiren Kasubhai, operasyonlarda gözaltına alınanlara "adil yargılama hakkının tanınmamasından endişe duyduğunu" bildirdi.

        Minnesota'daki olaylar

        Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

        Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

        Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

        Trump'ın görevlendirdiği sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, yaptığı açıklamada, 700 ICE görevlisinin eyaletten ayrılacağını duyurmuştu.

