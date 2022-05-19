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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 haftanın zirvesine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 250 artarak 199 bin 500 oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 218 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve 22 Ocak ile biten haftadan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 203 binden 197 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 250 artarak 199 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 bin kişi azalarak 1 milyon 317 bine geriledi ve 27 Aralık 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasının çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle sıkışık durumda olduğunu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.

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