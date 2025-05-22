ABD'de Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmasına karşı tasarı, Senato'dan geçmedi

ABD Senatosunda, Schumer'ın, yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasının yasaklanmasını öngören "2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası" adlı yasa tasarısına ilişkin oylama yapıldı.

Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler, yasa tasarısını reddetti.

Schumer, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Katar'ın hediye ettiği jeti "rüşvet" ve "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, "Cumhuriyetçiler, (ABD Başkanı Donald) Trump'tan taraf oldu ve sunduğum tasarıyı geçirmedi." ifadelerini kullandı.

Jetin makam uçağı yapılmasına karşı yasa tasarısı

Trump, 12 Mayıs'taki Orta Doğu ziyareti sırasında Katar'ın Boeing 747-8 uçağını hediye etmek istediğini açıklamıştı. Pentagon'un 40 yıllık başkanlık uçağı "Air Force One" yerine bunu kabul edeceğini belirten Trump, yeni uçağın "tamamen ücretsiz" olacağını vurgulamıştı.

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Bazı Demokrat senatörler ise Trump'ın bu yöndeki açıklamasının, "yabancı istihbarat servisleri ve ABD'ye zarar vermek isteyen hasımlar için tehlikeli bir fırsat yarattığını" öne sürerek, yabancı ülkelerden bu tür hediyelerin alınmasına itiraz etmişti.