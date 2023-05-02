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ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 cansız beden buldu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yetkililer, kayıp 2 genci bulmak için arama yaptıkları evin arazisinde 7 kişinin cansız bedenini buldu. "Aradığımız kişileri bulduğumuza inanıyoruz" diyen yetkililer, cansız bedenleri bulunan kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bir açıklama yapmadı

ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 cansız beden buldu
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AA

ABD'nin Oklahoma eyaletinde güvenlik güçleri, iki kayıp genci aradıkları ev ve arazisinde 7 kişinin cesediyle karşılaştı.

Okmulgee Kasabası Polis Şefi Eddy Rice, yaptığı açıklamada, kayıp 2 genci bulmak için bir ev ve arazisinde arama yaptıklarını belirtti.

Arama sırasında 7 cesede ulaştıklarını aktaran Rice, 14 yaşındaki Ivy Webster ve 16 yaşındaki Brittany Brewer'in cansız bedenlerinin de cesetler arasında olduğunu düşündüklerini söyledi. "Aradığımız kişileri bulduğumuza inanıyoruz." diyen Rice, hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kesin kimlik tespitinin tıbbi raporların ardından açıklanacağını kaydeden Rice, "Kayıpları arama çalışmalarımızı sonlandırdık. Topluma yönelik herhangi bir tehdit durumunun olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rice, cesetleri bulunan kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin açıklama yapmadı ancak bunlar arasında cinsel istismarcılıktan hüküm giyen ve arama yapılan evde yaşayan Jesse McFadden'in de bulunduğunu dile getirdi.

Yetkililer, haklarında kayıp ilanı verilen Webster ve Brewer'in en son McFadden ile birlikte yolculuk yaparken görüldüklerinin rapor edildiğini aktardı.

Mahkeme kaynaklarına göre, 2003 yılında tecavüz ve reşit olmayan kişilerle cinsel ilişki suçlamalarıyla tutuklanan McFadden, Ekim 2020'de serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, yerel bir televizyon kanalına konuşan Brittany Brewer'in babası, kızının cansız bedeninin de bulunan cesetler arasında olduğunu doğruladı.

Kızının hafta sonu McFadden ailesiyle birlikte zaman geçirdiğini söyleyen baba, pazar günü eve dönmesi gereken Britanny'nin o günden beri kayıp olduğunu belirti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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