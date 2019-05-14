Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD'de kundaklanan camide büyük hasar meydana geldi

AA

ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklama sonucu yanan Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi

ABD cami yangını

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinden yapılan açıklamada, dün Diyanet Cami'sinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği, yetkililerin faillerin yakalanması ile ilgili çalışmaları sürdürdüğü ve para ödülü konulduğu kaydedildi.

Yangının caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başlayıp dış cepheden üçüncü kata kadar ulaştığı ifade edilen açıklamada, ''Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmamıştır. Ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Yaşanan bu olaydan New Haven başta olmak üzere ABD’deki Türk toplumunun derin üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada, ''Herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmayışı en büyük tesellimizdir. Yerel dini otoriteler ve ülke genelindeki Müslüman kurumlar başta olmak üzere pek çok yerden geçmiş olsun mesajları alınmıştır.'' denildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, gelişmelerin New York Din Hizmetleri Ataşeliği ve Washington Din Hizmetleri Müşavirliği başta olmak üzere ilgili misyonlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sudan Askeri Konseyi'ne Suudilerden zirve daveti
DÜNYASudan Askeri Konseyi'ne Suudilerden davet
Obama'nın İran'la 19 kez görüşme isteğinde bulunduğu iddiası
DÜNYAObama'nın İran'la 19 kez görüşme isteğinde bulunduğu ...
Trump'tan İran'a gözdağı
DÜNYATrump'tan İran'a gözdağı
AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
DÜNYAAB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
Almanya'da şüpheli ölümler zinciri
DÜNYAAlmanya'da 'kundaklı yay' vahşeti devam ediyor!
Eski Rum Bakan: Bizim için Türkiye ile savaşacak ülke yok
DÜNYAEski Rum Bakan: Türkiye'yi kim durdurabilir ki?
Türkiye'den Kırgızistan'a sert tepki: Kabul edilemez
DÜNYAKırgızistan'a sert tepki: Kabul edilemez
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak İdlib açıklaması!
DÜNYAÜç ülkeden ortak İdlib açıklaması!
ABD'den AB'ye misilleme tehdidi
DÜNYAABD'den AB'ye misilleme tehdidi
İsveç, Julian Assange'in tecavüz soruşturmasını yeniden açtı
DÜNYAİsveç'ten Assange'a tecavüz soruşturması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X