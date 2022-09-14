ABD'de kürtajın tamamen yasaklanması için tasarı sunuldu

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, kürtajın ülke genelinde gebeliğin 15. haftasından sonra yasaklanması için tasarı sunarken, Beyaz Saray konuya sert tepki gösterdi.

Graham, bugün Kongrede yaptığı basın toplantısında, kürtajın ülke genelinde yasaklanması için bir tasarı sunduklarını altını çizerek, "Amerika'yı dünyanın geri kalanı ile aynı seviyeye getirmek için bu tasarıyı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sunulan tasarıya göre gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtaj yasaklanacak, ensest ya da tecavüz sonucu oluşan gebelikler ya da annenin hayati tehlikesi olan gebelikler istisna olarak kabul edilecek.

Tasarının yasalaşması için önce Senato'nun, ardından Temsilciler Meclisinin, en son da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.