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        Haberler Spor Futbol ABD'de MLS Lig Kupasını LA Galaxy kazandı - Futbol Haberleri

        ABD'de MLS Lig Kupasını LA Galaxy kazandı

        ABD'de MLS Lig kupasını final maçında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup eden LA Galaxy kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:31
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        MLS Lig Kupası LA Galaxy'nin!
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        ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Batı konferansından gelen Los Angeles Galaxy ile Doğu konferansından gelen New York Red Bulls, MLS finalinde karşılaştı. Dignity Health Sports Park'ta oynanan mücadelede LA Galaxy maça hızlı başladı. 9'uncu dakikada J. Paintsil ve 13'üncü dakikada D. Joveljic'in golleri ile 2 gol bulan LA Galaxy'ye, New York Red Bulls'da 28'inci dakikada S. Nealis karşılık verdi. Mücadelede başka gol olmayınca Los Angeles Galaxy 2-1 kazanarak 6'ıncı kez şampiyonluğa ulaştı.

        Öte yandan Borussia Dortmund'dan sezon başı LA Galaxy'e transfer olan Alman oyuncu Marco Reus kariyerinde bir ilki yaşadı. Daha önce iki Almanya Kupası ve üç Almanya Süper Kupası kazanan 35 yaşındaki Marco Reus futbolculuk kariyerindeki ilk lig kupasını ABD'de kazanmış oldu.

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