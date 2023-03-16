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ABD'de mortgage faizleri 4 haftanın ardından düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,79'dan yüzde 6,71'e düşerek 4 haftalık yükselişin ardından ilk kez gerileme kaydetti

ABD'de mortgage faizleri 4 haftanın ardından düştü
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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 10 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,79'dan 6,71'e indi. Böylece 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, 4 haftalık yükselişinin ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,25'ten 6,14'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, ABD'deki banka iflasları ve bunun olası etkileri sonrası tahvil faizlerinin geçen hafta sonunda düşüş kaydettiğini, bu düşüşün mortgage faiz oranlarını da aşağı çektiğini belirtti.

Kan, konut satın alma başvurularının art arda ikinci haftada arttığını ancak geçen yılın hızının neredeyse yüzde 40 altında kaldığını kaydetti.

Daha düşük mortgage faiz oranlarının konut talebini canlandıracağını belirten Kan, ancak finans piyasasındaki oynaklığın alıcıların kararlarını etkileyebileceğini ifade etti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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