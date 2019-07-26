ABD Başkanı Donald Trump'ın muhafazakar gençlik organizasyonu Turning Point USA (TPUSA) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma sırasında ekrana yansıyan mührün üzerinde oynanmış olduğu ortaya çıktı. Orijinalinden farklı olan mühürde, orijinalinde tek başlı olan kartalın yerini Rusya'nınkine benzer şekilde çift başlı bir kartalın aldığı görülüyor. Kartalın pençesinde oklar ve zeytin dalı ise golf sopaları ve para ile değiştirilerek Trump'ın golf tutkusu ve başkanlık seçimlerinde Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarına göndermede bulunuluyor. Latince "Çokluktan birliğe" anlamına gelen yazı ise İspanyolca "45, bir kukladır" yazısı yer aldı.

Etkinliği düzenleyen TPUSA, bunun basit bir hata olduğunu söyleyerek özür diledi ancak yaşanan olayla ilgili bir kişinin görevine son verildi. Açıklamada ise, mührün internetten indirilerek kullanıldığı, üzerinde oynandığının fark edilmediği bildirildi.