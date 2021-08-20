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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de panik: Aynı günde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı!
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ABD'de panik: Aynı günde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı!

ABD'de 3 Senatosu üyesinin tam aşılı olmalarına rağmen aynı gün için koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Ülkede son 24 saatte 962 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 624 bin 291'e yükseldi.

SON DAKİKA: ABD'de panik: Aynı günde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı!
ABD'de Kovid-19 paniği!
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AA

ABD Senatosunun 3 üyesi, tam aşılı olmalarına rağmen, aynı gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Missisipi Senatörü Roger Wicker'in sözcüsü tarafından yapılan duyuruda, Senato üyesinin Kovid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Wicker'in açıklamasından bir kaç saat sonra Bağımsız Maine Senatörü Angus King, başkentteyken kendisi ve çalışanlarının sosyal mesafeye dikkat etmesine rağmen, çarşamba günü "hafif ateş" hissetmeye başladığını ve dün Maine'de Kovid-19 testi yaptırarak sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Senato'nun Colorado temsilcisi John Hickenlooper da "hafif semptomlar yaşadıktan" sonra yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıklayan gün içindeki son senatör oldu.

Demokrat Senatör, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve doktorun talimatıyla karantinaya devam edeceğim." dedi.

Senatörler, geçen hafta 11 Ağustos'ta başkent Washington'da alt yapı çalışmalarıyla ilgili tasarının onaylanması için Senato katında saatlerce birlikte vakit geçirmişlerdi.

KOVİD-19'A YAKALANAN SENATO ÜYESİ 4 OLDU

Bir günde 3 senatörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla ABD Senatosunda koronavirüse yakalanan senatör sayısı toplamda 4'e yükselmiş oldu.

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da tüm aşılarını olmasına rağmen, bu ayın başlarında Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Kovid-19 semptomları virüse maruz kaldıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabiliyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 962 artarak 624 bin 291'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 161 bini geçti.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 962 artarak 624 bin 291'e çıktı.

California, 4 milyon 176 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 402 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısında California 64 bin 845 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 655, New York'ta 53 bin 939 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 72'Sİ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 199 milyon 325 binden fazla kişiye ilk doz, 169 milyon 186 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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