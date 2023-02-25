Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde savaşın 1. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen protestoda büyükelçilik binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı. ABD'de yaşayan Ukraynalılar, ABD'liler ve diğer ülke temsilcileri ile bazı Rusların katıldığı protestoda Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yapıldı.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 1. yıl dönümü kapsamında gösteri gerçekleştirildi. Savaşı protesto etmek amacıyla Rus büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Moskova yönetimine savaşı derhal durdurma çağrısında bulundu
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    "Savaşa son verin", "Ukrayna'yı kurtarın", "Ukrayna, seninleyiz” sloganları atan protestocular, savaşta hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı. 
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    Protesto sırasında Rusya büyükelçiliği binasına Ukrayna bayrağı ve çeşitli sloganlar da yansıtıldı. Protestoya ABD'de yaşayan Ukraynalıların yanı sıra ABD'liler, diğer ülke temsilcileri ve bazı Ruslar da katıldı.
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    "Herkes Ukrayna'nın yanında yer almalı"

    Aslen Rus olan ve 30 yıldır ABD'de yaşayan Natalia, "Rusya sadece Ukrayna'ya karşı değil, aynı zamanda Batı'nın demokratik kültürüne karşı da savaşıyor. Başta Batılı ülkeler olmak üzere herkes Ukrayna'nın yanında yer almalı. Ukrayna artık çok cesur ve kültürümüz için savaşıyor" diye konuştu. 
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    Courtney Weigal ise savaş başlamadan önce herkesin bunun uzun süreceğini bildiğini söyleyerek, "Bir yıla kadar süreceğini biliyorduk. Ancak Rusya'nın bunu yapacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorduk. Bu çok rahatsız edici. Çünkü tarih defalarca tekerrür ediyor. Bu yüzden bunu yapmamızın önemli olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    "Barış istiyoruz. Rusya topraklarımızdan çekilmelidir"

    Ukrayna'ya destek için iki çocuğuyla birlikte Rusya büyükelçiliği önüne gelen Oksana Salala da Moskova'yı Ukrayna topraklarını derhal terk etmeye çağırarak, "Bu savaş başladığında Rus halkının devletini durdurabileceğini umuyorduk. Ukrayna'da her gün yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar ve erkekler öldürülüyor. Bu bir trajedi. Bizimle birlikte olan tüm devlet ve liderlere teşekkür ediyoruz. Barış istiyoruz. Rusya topraklarımızdan çekilmelidir" dedi.
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • ABD'de Rusya Büyükelçiliği'nin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.