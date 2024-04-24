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        Haberler BBC Dünya ABD'de Senato da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı

        ABD'de Senato da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı

        ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 24.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:41
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        ABD'de Senato da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı
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        eylem EPA

        ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı.

        Başkan Joe Biden’ın tasarıyı imzalanıp, yasaya dönüştürmesi bekleniyor.

        ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım paketine destek verdi.

        Tasarıda Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın “günler içinde” ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor.

        Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18’e karşı 79 oyla geçti.

        Biden yaptığı yazılı açıklamada “Bu kritik yasal düzenleme kendilerini Hamas gibi teröristlere ve Putin gibi tiranlara karşı savunan dostlarımıza yardım ederken, ulusumuzu ve dünyamızı daha güvenli hale getirecek” dedi.

        Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD’nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

        Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna’ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını engellemişti.

        Geçen hafta Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer bu muhalefeti aşmak için bir araya geldi.

        Sonunda dış yardımla birlikte, Batılı bankalarda tutulan Rus varlıklarının dondurulması, Rusya, İran ve Çin’e yönelik yeni ambargolar ve TikTok’un sahibi ByteDance’i sosyal medya uygulamasının ABD ayağını satmaya zorlayacak bir düzenleme kabul edildi.

        Yardım paketinde ayrıca, İsrail’e 24,6 milyar dolarlık askeri yardım öngörülüyor ve bunun 9,1 milyar doları Gazze’ye insani yardım olarak ayrılacak.

        8,1 milyar dolar da Tayvan dahil, Asya – Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine verilecek.

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