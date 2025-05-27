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        Haberler Dünya ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı | Dış Haberler

        ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

        ABD'nin Güney Karolina eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 01:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:38
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        ABD'de saldırı: 11 kişi yaralandı
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        ABDnin South Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

        Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

        Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

        Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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