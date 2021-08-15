ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış! 0:00 / 0:00

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1943 artarak 621 bin 36'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 600 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1943 artarak 621 bin 36'ya çıktı.

California, 4 milyon 116 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 323 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 593 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 202, New York'ta 53 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 71,6'SI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71,6'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

197 milyon 81 binden fazla kişiye ilk doz, 167 milyon 699 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN YARIDAN FAZLASI AŞILANMANIN DÜŞÜK OLDUĞU EYALETLERDEN

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılanların yüzde 50'den fazlası aşılama oranlarının düşük olduğu 8 eyalette bulunuyor.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid -19 yüzünden hastaneye kaldırılanların yüzde 51'i Texas, Florida, Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Nevada eyaletlerinde bulunuyor.

Alabama ve Mississippi ise yüzde 35 ile ülkedeki en düşük aşılama oranına sahip eyaletler arasında yer alıyor.

Mississippi eyaletinde Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılan yaklaşık bin 500 kişiden bin 300'ünü aşı yaptırmayanlar oluşturuyor.