ABD'de tarife iadeleri başladı

        BIST 100 14.779,93 %-2,34
        DOLAR 45,4146 %0,10
        EURO 53,3181 %0,03
        GRAM ALTIN 6.869,43 %-0,17
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,55 %0,15
        BITCOIN 81.117,00 %0,55
        GBP/TRY 61,5415 %0,11
        EUR/USD 1,1737 %-0,02
        BRENT 106,36 %-1,31
        ÇEYREK ALTIN 11.231,52 %-0,17
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu gümrük vergileri ve faizler için 11 Mayıs itibarıyla yaklaşık 35,5 milyar dolarlık iade işleme konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:23 Güncelleme:
        ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin Uluslararası Ticaret Mahkemesine yaptığı açıklamada, tarife iade sisteminin ilk aşamasının 20 Nisan'da kullanıma açıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla 126 bin 237 beyanname sunulduğu ifade edilerek, bunların 86 bin 874 adedinin doğrulamalardan geçtiği belirtildi.

        Aynı tarihe kadar doğrulama işlemlerini başarıyla geçen beyanlardan 15,1 milyon ithalat kaydının kabul edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 8,3 milyondan fazlasının IEEPA vergileri kaldırılarak yeniden işleme alındığı bildirildi.

        Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla yeniden işlenen gümrük beyannameleri için öngörülen vergi iadesi ve faiz tutarının yaklaşık 35,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

        ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

        Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

        ABD basınında, bazı şirketlerin Yüksek Mahkemenin yasa dışı olduğuna hükmettiği IEEPA tarifelerinin iadelerini, bugün itibarıyla almaya başladığı aktarıldı.

        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Acı haber
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
