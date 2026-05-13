ABD'de tarife iadeleri başladı

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin Uluslararası Ticaret Mahkemesine yaptığı açıklamada, tarife iade sisteminin ilk aşamasının 20 Nisan'da kullanıma açıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla 126 bin 237 beyanname sunulduğu ifade edilerek, bunların 86 bin 874 adedinin doğrulamalardan geçtiği belirtildi.

Aynı tarihe kadar doğrulama işlemlerini başarıyla geçen beyanlardan 15,1 milyon ithalat kaydının kabul edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 8,3 milyondan fazlasının IEEPA vergileri kaldırılarak yeniden işleme alındığı bildirildi.

Açıklamada, 11 Mayıs itibarıyla yeniden işlenen gümrük beyannameleri için öngörülen vergi iadesi ve faiz tutarının yaklaşık 35,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

ABD basınında, bazı şirketlerin Yüksek Mahkemenin yasa dışı olduğuna hükmettiği IEEPA tarifelerinin iadelerini, bugün itibarıyla almaya başladığı aktarıldı.