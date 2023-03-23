"ABD'de tedirginlik hakim"

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı toplantısında çeyrek puanlık faiz artış kararı aldı. Kararın yankılarını haberturk.com için değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, bankacılık krizine rağmen politika faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini söyledi.

ABD'DE GÜNDEM EKONOMİ

FED Başkanının açıklamalarının ayrıntılarına değinen Çınar Jerome Powell'ın net şekilde 'bankacılık sektörü güvende, mevduat sahiplerini korumaya devam edeceğiz, hedefimiz enflasyonu yüzde 2'ye düşürmektir' dediğini aktardı. Ali Çınar "Powell'ın faiz politikalarında makro sonuç odaklı politikalara ağırlık vereceğini açıklaması önemliydi" şeklinde konuştu. Çınar "ABD'de gündem ağırlıklı olarak ekonomi. Powell güvence vermeye çalışsa da tedirginlik hakim. Bankacılık sektöründe hangi banka iflas edebilir, diğer büyük bankalar yine kurtarma operasyonuna gider mi, bunlar tartışılıyor" dedi.

"ZOR BİR MÜTTEFİK"

Türkiye-ABD ilişkilerinde sıkıntılı bir dönem yaşandığını ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD Genel Kurmay Başkanının Suriye'nin kuzeyine yönelik ziyareti Türkiye'de rahatsızlık yaratmıştı. Biden yönetiminin 2022 İnsan Hakları Raporunun Türkiye bölümünde, Türkiye'yi sert şekilde ve çok ağır maddelerle eleştiren ifadeler var. Ayrıca Biden yönetimi ikincisini düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi bu sene de davet etmedi. Bu bir mesaj olarak algılanabilir" dedi. Senatodaki bütçe görüşmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Türkiye karşıtı tavrıyla bilinen Senatör Bob Menendez arasında geçen konuşmaya dikkat çeken Çınar "Menendez Türkiye ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu ve F-16 satışını onaylamayacağını yineledi. Blinken, Menendez'in 'Türkiye sizin için nasıl bir ülke?' sorusuna, 'zor bir müttefik' yanıtını verdi. Bu 'zor' kelimesi de ikili ilişkilerdeki sıkıntıyı gösteriyor" şeklinde konuştu. Ali Çınar "Yine de iki ülke arasında diplomasi kanallarının açık olması önemli" ifadelerini kullandı.

"WASHINGTON BU İLİŞKİDEN ENDİŞELİ"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ABD tarafından yakinen takip edildiğini belirten Ali Çınar "Washington D.C. bu ikili ilişkiden endişeli. Çünkü Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'ya verdiği askeri mühimmat desteği ve Rusya'nın işgalini hala kınamamış olması endişe yaratıyordu. Bu üç günlük ziyaretin güç gösterisine dönüştüğünü, ittifak olarak dünyaya mesaj verdiklerini söylemek mümkün" dedi. Çınar "Bilhassa Çin'de nükleer tesisleri Rusya'nın yapacağı ve Rusya'nın doğal gaz ve petrol satışını Çin'e artıracağı ile ilgili açıklamalar ABD'de çok sıcak karşılanmadı" şeklinde konuştu.

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