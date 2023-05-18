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Haberler Dünya ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın evine giren kişi yakalandı
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ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Gizli Servis tarafından korunan evine girildi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın geçtiğimiz ay evine giren şahsın sarhoş olduğu ve içeriye nasıl girdiğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın evine giren kişi yakalandı
İHA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın evine Nisan ayı sonlarında bir şahıs izinsiz girmişti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şahsın yerel saatle 03.00 sıralarında kapıdaki güvenlik güçlerine görünmeden içeriye girdikten sonra Jake Sullivan ile karşılaşan şahsa, Sullivan evi terk etmesini söyledi.

Amerikan medyasına konuşan polis, kapıdaki gizli servis yetkililerinin şahsı fark etmediklerini ve Jake Sullivan’ın onlara durumu bildirmesiyle öğrendiklerini ifade etti. “Koruma protokollerimizde en ufak bir sapma kabul edilemez” açıklaması yapan Gizli Servis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler sonucu şahsın sarhoş olduğu tespit edildi.

ÜST DÜZEY İSİMLERE İLK SALDIRI DEĞİL

Geçtiğimiz yıl, Meclis Sözcüsü Nancy Pelosi'nin kocası Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde eşi olmadığı bir gün çekiçle saldırıya uğramıştı. Bu haftanın başlarında ise, Demokrat Virginia Partisinden bir kongre üyesinin ofisinde bir adam beysbol sopasıyla 2 personele saldırdı. Minnesota Demokrat milletvekili Angie Craig de evinin önünde yumruklu saldırıya uğramıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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