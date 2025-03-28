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        ABD'den Yemen'in 5 iline hava saldırıları

        ABD savaş uçaklarının, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Cevf ve Amran illerine onlarca hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 06:53 Güncelleme: 28.03.2025 - 06:55
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        ABD'de Yemen'in 5 ilini vurdu
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        Yemen'de Husilere ait el-Mesire televizyonunun internet sitesinde yayınlanan habere göre, ABD savaş uçakları Sana Uluslararası Havalimanı'na 2, Sana'nın merkezindeki Tahrir ilçesine 1 hava saldırısı düzenledi.

        Havalimanındaki duruma ilişkin bilgi verilmezken, Tahrir'e yönelik saldırıda vatandaşların ev ve iş yerleri hasar gördü.

        ABD savaş uçakları, başkent Sana'nın Senhan ilçesine bağlı Cerban bölgesine yönelik 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sana'ya bağlı Beni Haşiş ilçesinin Sarf bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişi yaralandı.

        Sada'nın Kitaf ilçesinin El-Asayid bölgesi 5 hava saldırısıyla hedef alınırken, aynı ildeki Al Salim ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlendi.

        AA'nın aktardığı habere göre; ABD savaş uçakları, Hudeyde'nin El-Luhayya ilçesini 3, Cevf'in Hamidat ilçesini 3 ve Amran'ın Harf Süfyan ilçesindeki El-Cebelu-l Esved (Karadağ) bölgesini 8 hava saldırısıyla hedef aldı.

        El-Lebda, El-Amşiye, Habbaşe, El-Adi, El-Abla ve El-Cebelu-l Esved bölgelerine yönelik 19 hava saldırısı gerçekleştirildi.

        Öte yandan ABD savaş uçakları, Harf Süfyan ilçesine bağlı El-Cebelu-l Esved'deki iletişim ağını 5 kez hedef aldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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