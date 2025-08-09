Habertürk
        Haberler Dünya ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybeden 3 kişinin daha kimlikleri tespit edildi | Dış Haberler

        ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybeden 3 kişinin daha kimlikleri tespit edildi

        ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen, 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerden 3 kişinin daha kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 09.08.2025 - 13:32
        11 Eylül'den 24 yıl sonra 3 kurbanın kimliği tespit edildi
        The Hill'in haberine göre, saldırılardan neredeyse 24 yıl sonra, ölen 3 kurbanın daha kimlikleri tespit edildi.

        New York Baştabibi Dr. Jason Graham, DNA analizinin ardından Ryan Fitzgerald, Barbara Keating ve ismi açıklanmayan bir kadının saldırılarda yaşamını yitirenlerin arasında yer aldığını açıkladı.

        Saldırılarda hayatını kaybeden kişileri "onurlandırmak" için bu çalışmalara devam ettiklerini belirten Graham, soruşturma makamının, kurbanların kimliklerini tespit etmek amacıyla aile üyelerinden DNA referans örnekleri almak için insanlara ulaşmayı sürdürdüğünü bildirdi.

        New York Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, "11 Eylül terör saldırılarında sevdiklerini kaybedenlerin acısı on yıllardır yankılanmaya devam ediyor ancak bu 3 yeni kimlik tespitiyle, o günden beri hala acı çeken aile üyelerine teselli etmek için bir adım daha attık." dedi.

        ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları ve mağdurlar tarafından açılan davaların çoğu hala sonuçlanmazken merak edilen birçok konu da cevap bekliyor.

