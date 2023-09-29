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        Haberler Dünya ABD'deki cinayeti zanlısı, evinde bulunan yüzlerce silahı satmak için geri istedi

        ABD'deki cinayeti zanlısı, evinde bulunan yüzlerce silahı satmak için geri istedi

        ABD'de cinayetle suçlanan Rex Heuermann, tutuklu bulunduğu hapishaneden mahkemeye gönderdiği dilekçeyle, evinde ele geçirilen 280'den fazla silahın iadesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 00:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:39
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        Cinayeti zanlısı, evinde bulunan silahları geri istedi
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        New York'ta cinayet suçlamasıyla tutuklu bulunan Heurmann (59), sayısı 280'i aşan silah koleksiyonunu geri istediği dilekçesinde gerekçe olarak, "ailesine maddi katkı sağlamak" isteğini öne sürdü.

        Zanlının avukatı tarafından mahkemeye sunduğu dosyada, temmuz ayında, müvekkilinin Suffolk ilçe polisi tarafından evinde yapılan aramada ele geçirilen çeşitli silah ve mühimmata "amaçsızca ve umursamaz bir şekilde" el konulduğu iddia edildi.

        Maddi değeri yüksek olan silahların satılması durumunda Heuermann'ın, maddi sıkıntı içindeki ailesine "geçici de olsa soluk aldırabileceği" belirtildi.

        New York'un Suffolk ilçesinde yaşayan, 2009-2010 yıllarında işlenen üç cinayetten suçlanan ve temmuz ayından bu yana tutuklu bulunan mimari danışman Heurmann, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Suffolk ve Nassau ilçelerini kapsayan Long Island bölgesinde, 2010-2011 arasında bir düzine insan cesedi bulunmuştu.

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