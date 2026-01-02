Habertürk
        ABD'den Çin'e Tayvan çağrısı | Dış Haberler

        ABD'den Çin'e Tayvan çağrısı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan yakınlarında düzenlediği askeri tatbikata tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Pekin yönetimi, "itidale, Tayvan'a yönelik askeri baskılarını sona erdirmeye ve bunun yerine anlamlı bir diyaloğa girmeye" çağırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 01:14 Güncelleme: 02.01.2026 - 01:14
        ABD'den Çin'e Tayvan çağrısı
        ABD, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan yakınlarında düzenlediği askeri tatbikata tepki göstererek, bunun bölgedeki gerilimi "gereksiz yere artırdığını" belirtti.

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin’in Tayvan’a ve bölgedeki diğer aktörlere yönelik askeri faaliyetleri ve söylemleri, gerilimi gereksiz yere artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Bakanlığın internet sayfasından paylaşılan açıklamada, Pekin yönetimi, "itidale, Tayvan’a yönelik askeri baskılarını sona erdirmeye ve bunun yerine anlamlı bir diyaloğa girmeye" çağırıldı.

        Açıklamanın devamında, "ABD, Tayvan Boğazı genelinde barış ve istikrarı desteklemekte, güç veya baskı yoluyla da dahil, statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesine karşı çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Çin ordusu Tayvan Adası'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde, 29-30 Aralık tarihlerinde, iki gün süren kapsamlı askeri tatbikat yürütmüştü.

        Çin-Tayvan anlaşmazlığı

        Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

        İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

        Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

