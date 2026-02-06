Habertürk
        Haberler Dünya İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırım kararı | Dış Haberler

        ABD'den İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırım kararı

        ABD, İran'ın petrol ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 gemiye yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:04 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:14
        İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırım
        ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İran’ın petrol ve petrokimya ürünlerinin yasadışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 ‘gölge filo gemisine yaptırım uygulamaktadır. Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır" denildi.

        İran ile ABD arasındaki askeri gerginlik bölgedeki ülkelerde güvenlik endişelerine neden olmaya devam ederken ABD, İran’a yönelik yaptırımlarını genişletme kararı kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ticaretine ilişkin çeşitli kuruluşlar ve gemilerin yaptırım listesine edildiğini bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Bakanlık, İran petrolü, petrol ve petrokimya ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 ‘gölge filo’ gemisine yaptırım uygulamaktadır. Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır. İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Tahran yönetiminin ülkeye yönelik yaptırımları ihlal etmeye teşebbüs etmekle suçlandığı açıklamada, "Rejim, baskıcı uygulamalarını finanse etmek, terör faaliyetleri ve vekil unsurları desteklemek amacıyla petrol ve petrokimya gelirleri elde etmeye devam ettiği sürece, ABD hem İran rejimini hem de onunla iş birliği yapanları hesap vermeye zorlamaya devam edecektir" denildi.

        Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimin "azami baskı" politikasına değinilerek, "Başkan, İran rejiminin yasa dışı petrol ve petrokimya ihracatını azaltma konusunda kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

        Umman’da dolaylı İran-ABD görüşmesi gerçekleştirilmişti

        Söz konusu yaptırım kararının, İranlı ve ABD’li heyetler arasında Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından açıklanması dikkatleri çekti.

        Görüşmeye katılan İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçi temaslarını "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi de görüşmeye ilişkin, "Hem İran'ın hem de Amerika'nın düşüncelerini netleştirmek ve muhtemel ilerleme alanlarını belirlemek açısından faydalı oldu" demişti.

        ABD tarafından ise henüz görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI, temsilidir

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

