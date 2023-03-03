ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki ülkenin de aynı anda katılmasından ziyade Finlandiya ve İsveç'in bir şekilde NATO'da olmasını istediğini ifade etti.

Kirby açıklamasında "Finlandiya ve İsveç harika NATO müttefikleri olacak" derken Biden'ın Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO'ya girmesini destekleyeceğini ifade etti ve "Bizim için önemli olan her iki ülkenin de NATO müttefiki olmasıdır" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçen yıl NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Macaristan ve Türkiye henüz NATO üyeliğini onaylamayan ülkeler olurken, Çarşamba günü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin onaylamayı destekleyeceğini açıkladı. Türkiye ise Finlandiya'nın NATO'y katılmasına sıcak bakarken, terörle arasına mesafe konusunda daha net ve somut kararlar alana kadar İsveç'i onaylamayacaklarını belirtti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.