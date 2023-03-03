ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, "Önemli olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılabilmesi. Bunun aynı anda olup olmaması bizim için önemli değil" dedi.

ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması
HABERTURK.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki ülkenin de aynı anda katılmasından ziyade Finlandiya ve İsveç'in bir şekilde NATO'da olmasını istediğini ifade etti.

Kirby açıklamasında "Finlandiya ve İsveç harika NATO müttefikleri olacak" derken Biden'ın Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO'ya girmesini destekleyeceğini ifade etti ve "Bizim için önemli olan her iki ülkenin de NATO müttefiki olmasıdır" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçen yıl NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Macaristan ve Türkiye henüz NATO üyeliğini onaylamayan ülkeler olurken, Çarşamba günü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin onaylamayı destekleyeceğini açıkladı. Türkiye ise Finlandiya'nın NATO'y katılmasına sıcak bakarken, terörle arasına mesafe konusunda daha net ve somut kararlar alana kadar İsveç'i onaylamayacaklarını belirtti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japonya'da intihar eden öğrencilerin sayısı 2022'de en yüksek seviyesini gördü
DÜNYA Japonya'da intihar eden öğrenci sayısı en yüksek ...
Hong Kong'da inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı
DÜNYA 42 katlı gökdelen alev alev yandı
BEYAZ ESARET! Son dakika: ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
DÜNYA Kar fırtınası sebebiyle OHAL ilan edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırının ardından ziyaretini iptal etmişti: Son dakika: "Ukrayna ilk defa Rusya sınırını geçti"
DÜNYA Putin ziyaretini iptal etti: "Ukrayna ilk defa Rusya ...
ABD'den Blinken-Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama
DÜNYA ABD'den Blinken-Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin '2021 Yılı Terörizm Raporu'na tepki
DÜNYA Dışişleri'nden ABD'nin '2021 Yılı Terörizm Raporu'na ...
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın davalara karşı "dokunulmazlık" iddiasına olumlu bakmadı
DÜNYA ABD Adalet Bakanlığı'ndan 'Trump' kararı
Dünyanın en ilginç ülkesi "Avustralya" hakkında daha önce duymadıklarınız!
DÜNYA Dünyanın en ilginç ülkelerinden birisi "Avustralya"
Dünya Kadınlar Günü nasıl ilan edildi, kökeni nedir ve ne zaman?
DÜNYA Dünya Kadınlar Günü nasıl ilan edildi?
"Ekmek yoksa pasta yesinler!" sözleri gerçekten söylendi mi?
DÜNYA "Ekmek yoksa pasta yesinler!" cümlesi gerçek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.