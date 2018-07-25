ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlar için takvim işliyor. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, geçen hafta Ankara’da aralarında enerji sektörünün temsilcilerinin de bulunduğu iş çevreleriyle bir araya geldi. Billingslea, İran’a yaptırımlar hakkında bilgi verdi.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; İran’ın petrolden sağladığı gelirle terörü finanse ettiğini iddia etti. Bunun önüne geçeceklerini söyledi. Billingslea, Türkiye’den de müttefikleri olarak ABD’nin güvenlik kaygılarını anlamasını ve yaptırımları desteklemesini beklediklerini söyledi.
İRAN GAZININ ÖNEMİ
Toplantıda, Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği yıllık 10 milyar metreküplük doğalgaz da gündeme geldi. İş çevreleri, doğalgazda, petrolden çok farklı bir ithalat sisteminin işlediğini anımsattı. Türkiye’nin, “al ya da öde” cezası nedeniyle ithal etmediği gazın parasını ödemek zorunda olduğu vurgulandı. Enerji arz planlamasında İran gazının önemli bir payı bulunduğu kaydedildi.
Billingslea, bu sözler üzerine, doğalgaz ithalatıyla ilgili konuyu bu hassasiyetler çerçevesinde değerlendirecekleri ve daha esnek bir politika izlenebileceği mesajını verdi.
PETROLDE IRAK ALTERNATİFİ
Peki, petrol ithalatında ne olacak? Petrolde ithalatın tümüyle kesilebileceği belirtiliyor. Bunun ekonomik bazı yansımaları olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK’nın 2017 yılı raporuna göre, geçen yıl 25 milyon 766 bin ton petrol ithal edildi. İthalatta, İran açık ara önde yer aldı. İran'dan, 11.5 milyon ton petrol ithal edildi. Irak'tan 7 milyon, Rusya'dan 2 milyon, Suudi Arabistan'dan 1.8 milyon ve Kuveyt'ten de 1.7 milyon ton petrol alındı. "Ucuz ve verimli" olarak değerlendirilen İran petrolüne en güçlü alternatif olarak Irak petrolleri gösteriliyor. Rusya'dan da ithalatın artırılabileceği belirtiliyor. Bu durumda Türkiye'nin petrol ithalat faturasının bir miktar artabileceği kaydediliyor.
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