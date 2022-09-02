ABD'den "Sakin olun" mesajı 0:00 / 0:00

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, tacizin radar kayıtlarının NATO'ya gönderileceğini bildirdi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar konunun ABD'de nasıl yankılandığını haberturk.com için değerlendirdi.

ABD'DEN 'SAKİN OLUN' MESAJI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün "Yunanistan da Türkiye de NATO müttefikimizdir, gerginliklerin diplomasi ile çözülmesini istiyoruz" açıklaması yaptığını ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "İki tarafa da 'sakin olun' mesajı verildi" dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin ise "Bu konuyu araştırıyoruz" açıklamasında bulunduğunu ifade eden Çınar "Detay ve bilgi toplayıcı bir çalışma olduğunu görüyoruz. Ancak 'Evet Yunanistan hatalıdır' şeklinde bir açıklama beklemiyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE KESİNLİKLE GÜNDEME GETİRECEKTİR

Çınar "ABD tarafından Türkiye'ye S-400'ler konusunda sert eleştiriler varken, Yunanistan'ın S-300'lerle Türk F-16'larının radarlarının kilitlenmesi büyük bir olay aslında ve bu konuyu Türkiye kesinlikle şimdi olmasa bile ilerleyen günlerde gündeme getirecektir" değerlendirmesinde bulundu. Eylül ayının üçüncü haftasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenleneceğini belirten Ali Çınar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında ikili bir görüşme olabileceğini de belirtti.