DÜNYA SEFERBER OLDU! Son dakika: ABD'den sonra Rusya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor - Haberler

ABD'den sonra Rusya da yangınlara mücadele ediyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey yarım kürede devam eden aşırı sıcaklıklar nedeniyle ABD'nin Kanada'nın batı bölgeleri orman yangınlarıyla mücadele ederken Rusya'nın soğuk bölgelerinden Sibirya'da aşırı sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları başladı.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, ülkenin Yakutistan olarak adlandırılan bölgesinde devam eden orman yangınlarına 8 binden fazla personelin müdahale ettiğini ve 40 uçağın söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise hava kuvvetlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtti.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLAMAK İÇİN NASA VE ESA'YI İŞBİRLİĞİ YAPACAK

NASA Dünya Gözlemevi, Sibirya bölgesindeki anormal sıcaklıkların haritasını paylaşırken bölgede rekor sıcaklıklar gözlemlendiğini açıkladı.

Bilim insanları, aşırı sıcaklıklarının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu belirtirken diğer yandan NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), iklim değişikliğini araştırmak için güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

İki ajans tarafından yapılan resmi açıklamada "Dünyanın tek bir sistem olarak nasıl davrandığına dair sağlam bir bilgi, tüm bunların temelidir ve bu karmaşık bulmacanın parçaları büyük ölçüde gezegenimizin yörüngesindeki uydulardan gelir. Dünyayı gözlemleyen uydulardan gelen verilerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, daha fazla bilim ve nihayetinde insanlığa en fazla faydayı sağlamak için ESA ve NASA, Dünya bilimi ve iklim değişikliği için stratejik bir ortaklık kurdu" ifadelerine yer verdi.