ABD'den Suriye'ye "çatışmaları durdurun" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Şam'da hükümet güçleriyle bazı silahlı Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Suriye hükümetini, çatışmaları sonlandırmaya ve sorumluları cezalandırmaya çağıran Bruce, Suriye'de "tüm topluluklarının güvenliğini temin etmek için adımlar atılması gerektiğini" aktardı. Bruce, müzakere yoluyla çözüm bulunabileceğini ifade etti.

SURİYE'DEKİ OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

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Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.