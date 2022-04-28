ABD'den Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık yardım paketi 0:00 / 0:00

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongreden 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.

Başkan Biden konuşmasında "Maliyeti ucuz olmasa da bunu yapmalıyız" diyerek Ukrayna için sağlanacak fonun 'mümkün olduğunca çabuk' onaylanması gerektiğinin altını çizdi. Biden Rusya'ya saldırmadıklarını, Ukrayna'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı savunmasına yardım ettiklerini belirterek; ABD'nin askeri teçhizatları 'rekor hızla' Ukrayna'ya taşıdığını dile getirdi.

"PARAMIZ BİTTİ"

Başkan Biden, Ukrayna için hükümete ait bütçenin bittiğini ve bu nedenle Kongre'den bütçe talebinde bulunduklarını belirterek, "Umarım Kongre bu finansmanı onaylarlar ve bence onaylayacaklar" dedi.

"Oligarkların lüks evleri ve yatlarına el koyacağız" diyen Biden, "Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor. Saldırganlık kazanamayacak. Tehditler kazanamayacak" ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmasının temiz enerjiye geçmek için başka bir neden olduğunu belirterek, "Bu muazzam bir fırsat" dedi. Biden, tehditlerin ABD'ye ve dünyaya maliyeti artırmaya devam ettiğini belirterek, aksiyon almaları gerektiğini belirtti.

İşe Biden yönetiminin Kongre'ye sunduğu yardım paketinin detayları:

20.4 milyar dolar askeri yardım

8.5 milyar dolar ekonomik yardım

3 milyar dolar insanı yardım

500 milyon dolar yerli gıda üretim desteği

20 milyar dolarlık askeri yardımın içinde 5 milyar dolarlık çekme yetkisi, 6 milyarlık dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve 4 milyar dolarlık Dışişleri Bakanlığı Dış Askeri Finansman Programı yer alıyor.