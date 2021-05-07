Blinken'dan Ukrayna'ya destek! 0:00 / 0:00

DHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Ukrayna'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşen Blinken, "Kiev'de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve tanıştığım diğer herkesle verimli zaman geçirdim. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın saldırganlığına karşı kararlıdır ve Ukrayna için egemen, demokratik ve müreffeh bir gelecek sağlamak için gereken reform çalışmalarına destek vermektedir" dedi

UKRAYNA'DA 'NATO' UMUDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Blinken'i Ukrayna'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret halkımız, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için çok önemlidir. Ukrayna'nın modern ve rekabetçi olmasına yardımcı olan destek ve iş birliği için minnettarız. Ukrayna ve ABD, yalnızca duygusal değil, aynı zamanda sağlam olan iyi ilişkilere sahiptir" dedi.

ABD medyası, Zelenskiy'nin Blinken ziyaretiyle ülkesinin NATO'ya katılması için gerekli desteği almak istediğini duyurdu.

ABD MEDYASI: UKRAYNA, BİDEN İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan ABD medyası, Joe Biden yönetiminin henüz Rusya'ya resmi bir ziyaret yapmadan önce Ukrayna'yı ziyaret etmesinin önemli bir gelişme olduğunu yazdı.

Yerel medyadaki haberlerde "Başkan Joe Biden'ın Blinken'ı Ukrayna'ya göndermesi, Ukrayna'nın ABD dış politikasında önemli bir yer sahibi olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi.