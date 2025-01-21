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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı görevine başladı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı görevine başladı

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından dışişleri bakanı olarak atanan Marco Rubio senatodan onay aldıktan sonra yemin ederek görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:43
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        ABD Dışişleri Bakanı görevine başladı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Marco Rubio, Senatoda onay almasının ardından yemin ederek resmen görevine başladı.

        Dün Senatoda 99-0 şeklinde biten oylamayla Dışişleri Bakanlığı onaylanan Rubio için bugün yemin töreni düzenlendi.

        Rubio, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in huzurunda gerçekleştirilen törende yemin ederek ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı oldu.

        Dışişleri Bakanlığı personeliyle bugün bir araya gelecek olan Rubio'nun, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi başlıklarla ilgili diplomasi trafiğine hızlı bir giriş yapması bekleniyor.

        Eski Florida Senatörü Rubio, uzun süre Senato Dış İlişkiler Komitesinde görev yapmıştı.

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