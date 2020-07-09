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Reuters

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Washington'un Kuzey Kore ile diyalog kurmak için çalışmalara devam edeceğini ve bu görüşmelerden umutlu olduklarını dile getirdi. Ancak görüşmenin detayları ve zamanı hakkında yorum yapmayı reddetti.

Basın açıklamasında bulunan Pompeo, "Diyalog kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm yarımadada daha iyi ve barışçıl sonuçlar almak için neler yapabileceğimize ilişkin değerlendirmelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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KUZEY KORE: ABD İLE GÖRÜŞME NİYETİMİZ YOK

Kuzey Kore, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un Güney Kore ziyaretinin hemen öncesinde, Pyongyang ile Washington arasında görüşme olasılığını bir kez daha reddederek, ABD ile görüşme niyeti olmadığını bildirmişti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choe Son Hui'nin Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerde bulunmayacağını açıkça ifade etmesinden sonra bile iki ülke arasında toplantıya aracılık etmekten bahseden kişiler olduğunu" belirtmişti.

Kwon, "Açıkça söylemek gerekirse, ABD ile karşılıklı oturmak gibi bir niyetimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Choe'nin, kısa bir süre önce "Kuzey Kore-ABD zirvesi hakkındaki zamansız söylentiler" konusundaki tutumunu açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Kwon, Güney Kore'nin "ara buluculuk" çabalarının boşuna olacağını söylemişti.