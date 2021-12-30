ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik görüşmeler 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırganlığı" karşısında iş birliği içinde kalmanın önemi vurgulandı ve ileri gitmesi durumunda bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kalındı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini yineleyen bakanlar, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından duyulan endişeyi de dile getirdi.

Ayrıca, Çin'in siyasi ve ekonomik baskısı karşısında Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını kaydeden bakanlar, Libya'nın bir an önce ulusal seçimler düzenleme çabalarını da ele aldı.