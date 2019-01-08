Pompeo, Ürdün ile ikili ilişkileri geliştirmenin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı arttırmaya yönelik ortak hareket etmenin öneminin altını çizdi. Ürdün Kralı ise Filistin İsrail meselesinde iki devletli çözüme ulaşılacak kalıcı bir barışı sağlama ihtiyacını vurgulayarak ABD’nin barış sürecindeki rolünü vurguladı.

İHA'nın haberine göre Kral ayrıca, İsrail’in Kudüs’teki eylemlerini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması gereğini söyledi. Suriye'deki son gelişmelere de değinen Ürdün Kralı ve Pompeo, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini ifade etti.

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