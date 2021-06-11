ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava sistemine yönelik soruyu yanıtladı.

Price, "Rus S-400 füzeleri, NATO ile uyumlu değil, NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye’nin bu sisteme sahip olması CAATSA yaptırımlarını tetikledi." dedi.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Price, "Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefiki ve bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir.

Başkan Biden NATO zirvesinde bu konuyu görüşme fırsatı bulacak. Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici" ifadelerini kullanmıştı.