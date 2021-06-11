ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerine ilişkin, "Rus S-400 füzeleri, NATO ile uyumlu değil, NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefiki ve bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir" dedi.

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan S-400 açıklaması
ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava sistemine yönelik soruyu yanıtladı.

Price, "Rus S-400 füzeleri, NATO ile uyumlu değil, NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye’nin bu sisteme sahip olması CAATSA yaptırımlarını tetikledi." dedi.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Price, "Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefiki ve bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir.

Başkan Biden NATO zirvesinde bu konuyu görüşme fırsatı bulacak. Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

G7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlaması bekleniyor - Haberler
DÜNYAG7'nin yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı bağışlaması ...
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye TikTok ve WeChat yorumu: Pozitif adım!
DÜNYAÇin'den ABD'ye: Pozitif adım
First Lady’nin ceketi moda diplomasisini tekrar gündeme getirdi
DÜNYABir ceket bir mesaj: Jill Biden'dan dayanışma vurgusu
GERGİNLİK! Son dakika: Rusya'dan ABD'nin savaş uçağına okyanus üstünde engelleme
DÜNYAPasifik Okyanusu'nda ABD-Rusya gerginliği!
Macaristan'da Orta Asya Halk Sanatları sergisi açıldı
DÜNYAMacaristan'da Orta Asya Halk Sanatları sergisi
Trump'tan, Putin ile görüşecek Biden'a mesaj: "Uyuyakalma"
DÜNYATrump'tan Biden'a 'Putin' uyarısı
Peru'da devlet başkanlığı seçimini solcu aday Castillo kazandı
DÜNYAPeru'da devlet başkanlığı seçimini Castillo kazandı
ABD'de Zahid Quraishi, Senato tarafından atanan ilk Müslüman bölge yargıcı oldu
DÜNYAABD'de Senato tarafından atanan ilk Müslüman bölge ...
ABD'li vekil Tlaib'den Demokrat Kongre liderlerine tepki: "Kongredeki Müslüman kadınlar için ifade özgürlüğü y
DÜNYADemokratlar içinde Müslüman temsilciler çatlağı
Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşıyla görüştü! Son dakika haberleri
DÜNYABakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Austin telefonla ...