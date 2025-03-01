ABD Dışişleri: Zelenskiy özür dilemeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlolodimir Zelenskiy arasındaki gergin görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

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Rubio, Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'tan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayı kendisi adına bir fiyaskoya dönüştürdüğü için özür dilemeli. Buraya gelip düşmanlık yapmasına gerek yoktu. Başkan Yardımcısına şunu söylediğinde işler çığırından çıktı, 'Ne tür bir diplomasiden bahsediyorsunuz?'

Bu ciddi bir şey. Yani binlerce insan öldürüldü, binlercesi ve savaş esirlerinin ve çocukların başına gelen tüm bu korkunç şeylerden bahsediyor. Burada uğraştığımız şey bu. Bunun sona ermesi gerekiyor. Biz bunu sonlandırmaya çalışıyoruz. Buna son vermenin yolu Rusya'yı masaya oturtmaktır ve Zelenskiy de bunu anlıyor."

Bakan Rubio açıklamasında,"Eğer barış için bir şans varsa, bu şans sadece yüzde 1 bile olsa değerlendirilmelidir. Başkan Trump'ın yapmaya çalıştığı da budur" ifadelerini kullandı.