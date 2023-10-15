ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'i sonuna kadar destekleyeceğini yinelen ABD, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor. ABD, geçtiğimiz günlerde USS Gerald R. Ford uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermişti
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail'e destek amacıyla ikinci defa USS Eisenhower uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderiyor.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Eisenhower'ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, USS Eisenhower'ın bu hafta başında bölgeye giden USS Ford'a katılması talimatını verdi" denildi.
ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada, "İsrail'e yönelik düşmanca eylemleri ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bu savaşı genişletme çabalarının caydırmak" istediklerini söyledi.
Eisenhower, bir dizi destroyer, savaş uçağı ve kruvazörle ABD'nin oradaki varlığını desteklemek üzere halihazırda İsrail yakınlarında seyreden USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubuna katılacak.
11 EKİM'DE UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE ULAŞMIŞTI
11 Ekim günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Doğu Akdeniz'e yönlendirme kararı aldığı USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını bildirmişti.
Austin, İsrail'e destek verdiklerini ifade ederek, "USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubu Doğu Akdeniz’e varmıştır. Ayrıca ABD'nin bölgedeki savaş uçakları filosunu da genişlettik. ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde ilave askeri unsurları konuşlandırmaya hazırdır." dedi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.