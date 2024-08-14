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        Haberler Ekonomi Para ABD enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD'de enflasyon 40 ayın dibinde

        Temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyon beklentinin hafif altında bir şekilde yüzde 2.9, aylık enflasyon ise beklentilere paralel bir şekilde yüzde 0.2 oldu. Böylece yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:03
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        ABD'de enflasyon 40 ayın dibinde
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        Piyasaların merakla beklediği ABD temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda beklentilere paralel bir şekilde aylık yüzde 0.2 artarken yıllık olarak ise yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2.9 yükseldi.

        Böylece geçen ay ABD'de yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

        Haziran ayında aylık enflasyon yüzde -0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 olarak açıklanmıştı.

        Temmuz ayında Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek enflasyon

        Temmuz ayında barınma endeksi aylık yüzde 0.4 yükselerek aylık enflasyonun neredeyse yüzde 90'ını sağladı. Enerji endeksi ise 2 aylık düşüşün ardından temmuzda sabit kaldı. Gıda endeksindeki yükseliş ise yüzde 0.2 oldu.

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