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        Haberler Dünya ABD: Gazze'ye 46 bin gıda paketi gönderildi

        ABD: Gazze'ye 46 bin gıda paketi gönderildi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Gazze'ye düzenlenen hava operasyonuyla 46 bin gıda paketinin ulaştırıldığını duyurdu. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri de gıda yardımının, düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye gönderildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 26.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:29
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        ABD: Gazze'ye 46 bin gıda paketi gönderildi
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye düzenlenen hava operasyonuyla 46 bin gıda paketinin ulaştırıldığını duyurdu.

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 25 Mart 2024 tarihinde saat 12.10'da kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda iki adet C-17 ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-17 uçakları 46 binden fazla yemeye hazır gıda paketini büyük bir ihtiyaç bölgesi olan kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı" denildi.

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        İNGİLTERE'DEN GAZZE'YE HAVADAN YARDIM OPERASYONU

        İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) gıda yardımının, düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye gönderildiğini duyurdu.

        İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu hava yardımı, İngiltere’nin Gazze halkına hayat kurtaran insani yardım sağlamaya yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır. Su, pirinç, yemeklik yağ, un, konserve ürünler ve bebek mamasından oluşan yardım Gazze halkına destek olacak. Savunma Bakanı, askeri misyona yönelik tehdidin ve sivillere yönelik riskin azaldığı değerlendirmesinin ardından yardımın havadan atılmasına izin verdi. Bir RAF A400M uçağı Ürdün'ün başkenti Amman'dan havalanarak Ürdün liderliğindeki uluslararası yardım misyonunun bir parçası olarak Gazze'nin kuzey kıyı şeridine bu yardımı bıraktı. Birleşik Krallık personeli bu görevi planlamak ve yürütmek için Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalışmıştır" denildi.

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        #ABD
        #gazze
        #İngiltere
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