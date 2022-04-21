Rus Bakan konuşurken toplantıyı terk etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

ABD basınında yer alan ve toplantıya aşina olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği ifade edildi.

Toplantıya davetli olarak katılan Ukraynalı yetkililerinde Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldığı aktarıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

"RUSLAR ORADA OLURSA BİR DİZİ TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIMIZI AÇIKÇA BELİRTMİŞTİM"

ABD Hazine Bakanı Yellen, 6 Nisan’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20’de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti.

Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" demişti.

BEYAZ SARAY'DAN YELLEN'A DESTEK

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuştuğu esnada G20 Maliye Bakanları Toplantısını terk etmesini desteklediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Yellen'ın, Ukrayna savaşının ardından G20 ve uluslararası platformlar bağlamında Rusya ile ilişkilerin eskisi gibi olamayacağını dile getirdiğini anımsatan Psaki, "Bakan Yellen ve ekibi, bazı toplantılara katılıp, bazılarına katılmayacaklarını daha önce de söyledi. Yellen'ın attığı adımları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın kasımda Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesinde benzeri bir adım atıp atmayacağının sorulması üzerine ise, "Şu an bu toplantıya 6 aydan daha uzun zaman var, şimdiden bir tahminde bulunamam." yanıtını verdi.