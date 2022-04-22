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Haberler Dünya ABD Hazine Bakanı: Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz
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Washigton'da Dünya Bankası ve IMF toplantıları devam ediyor! ABD Hazine Bakanı: Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz

Washington DC'de Dünya Bankası ve IMF'nin toplantıları devam ederken, ABD Hazine Bakanı Yellen, "Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz bu nedenle 500 milyon dolarlık bir ekonomik yardımda bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Washington'daki gelişmeleri kaleme aldı.

ABD Hazine Bakanı: Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz
ABD Hazine Bakanı: Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz
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Washington DC'de Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) bahar toplantıları devam ediyor. Toplantıların ana gündem konuları Rusya'nın Ukrayna'ya işgali ve ekonomik etkileri olurken, enerji, gıda güvenliği, iklim finansmanı, az gelişmiş ülkelere destek ve enflasyon ile küresel düzeyde mücadele konuları birçok konu ele alınıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'da yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı tekrar inşa edeceğiz bu nedenle 500 milyon dolarlık bir ekonomik yardımda bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Yellen, "Orta ve uzun vadede bu desteği geliştirmek için Kongre, uluslararası müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyım." dedi.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Yellen "Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığını kesinlikle azaltması gerekiyor, ancak Avrupa'nın petrol ithalatını tamamen yasaklamayı düşündüğümüzde dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'na göre, Rusya, AB tarafından ithal edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 27'sini, kömürün yüzde 47'sini ve doğal gazın yüzde 41'ini sağlıyor.

Yellen, Avrupa, Rusya'nın enerji ithalatını reddederse, Avrupa ülkelerinin petrol, kömür ve gaz için diğer ülkelere muhtemelen çok daha fazla ödeme yapacaklarının altını çizdi.

"IMF VE DÜNYA BANKASI KRİZLERLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN TASARLANMADI"

Yellen, IMF ve Dünya Bankası'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve pandemi olmak üzere birden fazla krizle mücadele etmek için tasarlanmadığını dile getirdi. Ayrıca Çı̇n'e yönelik düşen güven nedeniyle küresel tedarik zincirinin de etkilenme ihtimali olduğunu belirtti, tedarik zincirinin güvenli olmadığını anlattı.

GIDA GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ KONULAR ARASINDA

Dünya Bankası ve IMF toplantılarında konuşulan en sıcak konular arasında gıda güvenliği de bulunuyor. Yellen küresel gıda ve gübre fiyatlarındaki artışla daha fazla insanın açlığa sürüklenmesine yönelik çok ciddi bir risk olduğunu dile getirdi.

Yellen, yüksek gıda fiyatları nedeniyle Sahra Altı Afrika'da en az 10 milyon insanın daha yoksulluğa itilebileceğini gösterdiğine işaret etti.

DİKKAT ÇEKEN DİĞER BAŞLIKLAR

G-20 toplantıları sırasında ABD ve Avrupalı resmi temsilciler, Rus Maliye Bakanlığı temsilcisi konuşurken salonu terk etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal Beyaz Saray'da kabul etti.

FED Başkanı Jeremy Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebatı, ikili ülke görüşme çerçevesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İtalya ve Singapur Maliye Bakanları ile görüştü. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso,Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop,Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Bankası toplantısına video konferans yolu ile katıldı.

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