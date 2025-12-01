Habertürk
        Haberler Dünya ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına karşı Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı | Dış Haberler

        ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına karşı Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı

        ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, mahkeme kararına rağmen Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladığını doğruladı. Noem, mahkemenin emrine karşı gelip gelmediği sorulduğunda "Hayır" yanıtını verdi

        Giriş: 01.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:01
        Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı
        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına rağmen Venezuelalı göçmenlerin El Salvador'a sınır dışı edilmesi talimatı verdiğini doğruladı.

        NBC News'ün "Meet the Press" programında konuşan Noem, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararını kendisinin verdiğini söyledi.

        Noem, "Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığında bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Mahkemenin emrine karşı gelip gelmediği sorulduğunda Noem, "Hayır" yanıtını vererek, yargıçların "aktivistlik yaptığını ve radikal kararlar verdiğini" savundu.

        Adalet Bakanlığı yetkilileri, 26 Kasım'da, yılın başlarında, yönetimin Tren de Aragua çetesinin üyeleri olduğunu öne sürdüğü Venezuelalı erkeklerin El Salvador'a sınır dışı edilmesini durdurma yönündeki federal yargıç emrine uymayan Trump yönetimi yetkilisinin Noem olduğunu belirtmişti.

        ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, eylülde, Başkan Donald Trump yönetiminin Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçladığı göçmenleri sınır dışı etmek için savaş dönemlerinde başvurulan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanamayacağına hükmetmişti.

        ÇETE ÜYELERİ EL SALVADOR'DAKİ HAPİSHANELERE GÖNDERİLMİŞTİ

        ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

        ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

        Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

        İki ülke arasında gerilim sürerken Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarında Tren de Aragua çetesine karşı saldırı düzenlediğini açıklamış, Venezuela ise saldırı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.

