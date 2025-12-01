ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına karşı Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini onayladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına rağmen Venezuelalı göçmenlerin El Salvador'a sınır dışı edilmesi talimatı verdiğini doğruladı.

NBC News'ün "Meet the Press" programında konuşan Noem, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararını kendisinin verdiğini söyledi.

Noem, "Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığında bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin emrine karşı gelip gelmediği sorulduğunda Noem, "Hayır" yanıtını vererek, yargıçların "aktivistlik yaptığını ve radikal kararlar verdiğini" savundu.

REKLAM

Adalet Bakanlığı yetkilileri, 26 Kasım'da, yılın başlarında, yönetimin Tren de Aragua çetesinin üyeleri olduğunu öne sürdüğü Venezuelalı erkeklerin El Salvador'a sınır dışı edilmesini durdurma yönündeki federal yargıç emrine uymayan Trump yönetimi yetkilisinin Noem olduğunu belirtmişti.

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, eylülde, Başkan Donald Trump yönetiminin Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçladığı göçmenleri sınır dışı etmek için savaş dönemlerinde başvurulan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanamayacağına hükmetmişti.