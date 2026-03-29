ABD: Irak’taki üniversitelerimiz hedef alınabilir

Irak’ta İran yanlısı silahlı grupların ülkedeki ABD diplomatik ve askeri varlıklarına yönelik saldırıları artarken, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği bir uyarı yayımladı.

Büyükelçilik, İran’ın ve İran yanlısı silahlı grupların başkent Bağdat, Süleymaniye ve Duhok'taki Amerikan üniversiteleri ile ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef alabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, İran’ın özellikle Orta Doğu genelindeki Amerikan üniversitelerine yönelik tehditlerde bulunduğu, İran yanlısı silahlı grupların ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere Irak genelinde ABD vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi. ABD Büyükelçiliği ayrıca, Irak’taki Amerikan vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısını yineledi.

