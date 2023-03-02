ABD istihbaratına göre "Havana Sendromu" ile yabancı güçler arasında bir bağ bulunmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD istihbaratına göre "Havana Sendromu" ile yabancı güçler arasında bir bağ bulunmuyor

ABD istihbarat birimi yetkililerinin CNN ve Washington Post'a verdiği bilgilere göre, "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalık vakaları ile yabancı güçler arasında bir bağ bulunmadığı ifade edildi

ABD istihbaratına göre
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD istihbarat birimlerinin, "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalık vakaları ile yabancı düşmanlar arasında bir bağ kurulamadığı sonucuna ulaştığı belirtildi.

Bu konuda yapılan yeni istihbarat değerlendirmesine aşina yetkililerin CNN ve Washington Post’a verdiği bilgilere göre, Havana Sendromu vakaları ile dış güçlerin ilişkilendirilemediği kaydedildi.

İstihbarat değerlendirmesinde, söz konusu gizemli hastalığın ABD'nin bir düşmanı tarafından hedeflenen bir harekatın sonucu olma ihtimalinin düşük olduğuna karar verildiği ifade edildi.

Yüzlerce olayın ve bunları çevreleyen çok çeşitli faktörlerin gözden geçirilmesi sonucu oluşturulan değerlendirmede ayrıca, yabancı bir düşmanın bu şekilde gizemli hastalıklara neden olabilecek bir silah veya cihaza sahip olduğuna dair inandırıcı bir kanıt da bulunmadığına işaret edildi.

Diğer yandan değerlendirmenin söz konusu hastalığa neyin sebep olduğu konusunda kesin yanıtlar vermediğinin de altı çizilerek, bunun hastalıktan etkilenenler arasında ABD hükümetinin durumu yeterince ciddiye almadığı hususunda daha fazla hayal kırıklığına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Haberlerde, ABD’de şu ana kadar 96 farklı yerde yaklaşık 1500 benzeri vakanın rapor edildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı da (CIA), 20 Ocak 2022’de yayınladığı raporda, Havana Sendromu'nun düşman bir güç tarafından ABD’li diplomat ve casusları hedef alan küresel bir kampanya olmadığı sonucuna vardığını bildirmişti.

O dönemde, rapora tepki gösterenler, CIA’nın bulgularının geçici bir değerlendirme olarak kabul edilebileceğini ve Savunma Bakanlığı gibi konuyla ilgilenen diğer istihbarat kurumlarıyla koordineli olmadığını öne sürmüştü.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve bas ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Sonraki yıllarda, Kolombiya'nın Bogota ve Avusturya'nın Viyana şehirlerinde de en az 60 olay da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzeri vakalar rapor edilmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'daki ölümcül tren kazasında can kaybı artıyor: Atina ve Selanik sokakları karıştı! - Son dakika dünya haberleri
DÜNYA Yunanistan'da ölümcül tren kazası!
Beyaz Saray'dan "TikTok sorun teşkil ediyor" açıklaması
DÜNYA Beyaz Saray'dan TikTok açıklaması
ABD, İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyecek
DÜNYA ABD, İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade ...
İsrail'de protesto sırasında Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
DÜNYA Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Güvenlik Konseyi için reform çağrısı yaptı
DÜNYA ABD'den BM Güvenlik Konseyi için 'reform' çağrısı
Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine destek
DÜNYA Macaristan'dan Finlandiya ve İsveç'e destek
Ukrayna: Rus ordusu, Bahmut yönünde ilerlemeye devam ediyor
DÜNYA Ukrayna: Rus ordusu ilerliyor
Rusya, ABD ile Yeni START Antlaşması'nı gizli kanallar üzerinden görüştüğünü açıkladı
DÜNYA Rusya: ABD ile gizli kanallardan görüşüyoruz
Rusya'da Wikipedia'ya sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle 2 milyon ruble ceza verildi
DÜNYA Rusya'dan Wikipedia'ya ceza
Doha Anlaşması'nın yıl dönümünde Taliban'dan ABD'ye tepki
DÜNYA Taliban'dan ABD'ye tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.