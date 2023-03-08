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ABD istihbaratından Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya’nın yeni bir seferberlik ilan etmemesi ve dışardan silah sağlamaması durumunda gelecek aylarda Ukrayna’da operasyonlarını sürdürmesinin giderek zorlaşacağını ve yeni toprak kazanmaktan ziyade elindeki toprakları tutma taktiğine yöneleceğini söyledi.

ABD istihbaratından Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi
AA

Haines, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, FBI Direktörü Christopher Wray, ABD Siber Kuvvetler Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Orgeneral Paul Nikasone ile Senato İstihbarat Komitesinde ABD’ye yönelik küresel tehditlere ilişkin oturumda konuştu.

ABD istihbaratının en tepedeki ismi Haines, Ukrayna-Rusya savaşının tarafların birbirini tükettiği bir yıpratma savaşına dönüştüğünü, belirleyici bir askeri üstünlüğün söz konusu olmadığını ve Donetsk bölgesinde birkaç yüz metrelik alan üzerinde günübirlik çatışmalar yaşandığını söyledi.

Haines, “Rusya Bahmut bölgesinde biraz ilerleme kaydediyor ki bu özel bir stratejik hedef değil ancak Rus ordusu diğer taraftan personel ve mühimmat eksikliği, komuta kademesindeki işlevsizlik, askerler arasında tükenmişlik ve moral zorlukları biri birçok sınırlama ile karşı karşıya.” dedi.

Rusya’nın askeri kayıplarının arttığını belirten Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu savaşla “ordusunun limitlerini görebildiğini” ve şimdilik "daha mütevazı hedeflere yöneldiğini" ileri sürdü.

Haines, şöyle devam etti:

"İhracat kontrolleri ve yaptırımlar Rusya’nın savaşını özellikle de silah sistemleri üretmek için gerekli olan yabancı ülkelerden alınan parçala erişimini kısıtlayarak zora sokuyor. Rusya zorunlu bir seferberlik başlatmazsa ve önemli miktarda üçüncü bir taraftan mühimmat tedariki sağlayamazlarsa, önümüzdeki aylarda mevcut saldırı operasyonlarını sürdürmesi giderek daha zor hale gelecek ve sonuç olarak sadece işgal yoluyla ellerine geçen bölgeleri tutmaya ve savunma durumunda kalacak. Sonuç olarak Rus ordusunun bu yıl büyük topraklar ele geçirecek kadar toparlanabileceğini öngörmüyoruz. "

Haines, Putin’in zamanı lehine işletmeye çalışarak Rusya’nın Ukrayna’daki stratejik hedeflerine ulaşmak için savaşı uzatabileceği ve mümkünse savaşa belirli aralıklara ara verebileceğini söyledi.

Ukrayna’nın da önünde engeller olduğunu belirten Haines, Kiev yönetiminin kayıplar verirken ellerindeki rezerv kuvvet ve ekipmanı da sahaya sürmek zorunda kalabileceğini söyledi.

"ÇİN RUSYA'YA DESTEK VERİYOR"

ABD yönetimi bir süredir Çin’in Rusya’ya silah desteği verme konusunda istekli olduğunu ancak Pekin’in Rus ordusuna silah verdiğini henüz görmediklerini ifade ediyordu.

Senato’daki oturumda ilk kez Haines, Çin’in sahada Rusya’ya destek verdiğini gördüklerini açıkladı.

Haines, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin derinleştiğini ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerinde belirli sınırlamalar olduğunu ve bu ilişkinin NATO ittifakına benzer bir ilişkiye dönüşmeyeceğini aktardı.

Çin’in Rusya’ya savaşta destek verip vermediğiyle ilgili Haines, "Rusya’ya çatışmada destek sağladıklarını görüyoruz. Ayrıca verilen yardımın seviyesinden giderek rahatsızlık duymaya başladığını ve artık bunun kamuoyunda görülmeyecek şekilde yapmaya uğraştıklarını da görüyoruz." dedi.

Haines, verilen yardımların detayını ise kapalı oturumda anlatacağını söyledi.

Fotoğraf: AP

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