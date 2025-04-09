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        Haberler Sağlık ABD, kanser veri tabanlarından birini Çin'deki araştırmacıların erişimine kapattı | Sağlık Haberleri

        ABD, kanser veri tabanlarından birini Çin'deki araştırmacıların erişimine kapattı

        ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, dünyanın en büyük kanser veri tabanlarından biri kabul edilen "Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)" sistemini, Çin'deki bilim insanlarının erişimine kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:56
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        ABD, kanser veri tabanlarından birini Çin'deki araştırmacıların erişimine kapattı
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        South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından sistemde yapılan bir güvenlik güncellemesinin ardından, Çin'de bulunan araştırmacıların, kanserle ilgili dünyadaki en büyük veri tabanlarından birine sahip SEER sistemine giriş yapamadığı belirtildi.

        Çin'in Şanghay kentindeki Fudan Üniversitesinden ismini açıklamayan bir araştırmacı, pek çok öğrencinin ve bilim insanının çalışmalarının bu veri tabanındaki bilgilere dayandığını, bu nedenle söz konusu yasağın, bilim ve sağlık alanında "ciddi olumsuz etkileri" olacağını savundu.

        Çinli araştırmacılara gelen yasak, Jay Bhattacharya'nın Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık Enstitülerinin başına geçmesinin ardından yürürlüğe girdi.

        Bhattacharya'nın 1 Nisan'da enstitünün 18. direktörü olarak göreve başlamasından sonra, kurumdaki yüzlerce çalışan ya işten çıkarılmış ya da istifa etmeye teşvik edilmişti.

        SEER kanser veri tabanı, ABD'de görülen kanser vakalarına ilişkin insidans, hayatta kalma oranları, demografik dağılım ve tedaviye yanıt gibi verileri toplayan, analiz eden ve depolayan, Ulusal Sağlık Enstitüleri çatısı altındaki kapsamlı bir epidemiyolojik veri kaynağı olarak biliniyor.

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