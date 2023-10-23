NYT: Biden yönetimi İsrail'in Gazze'ye kara operasyonunu ertelemesini tavsiye etti İsrail-Hamas çatışmaları sürerken dünyanın gözü İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıklarında. New York Times haberine göre ise Biden yönetimi İsrail'den kara operasyonunu bir süre ertelemesini istedi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, dünyanın gözü İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatmayı planladığı kara harekatında. İsrail'in kara harekatı hazırlıkları günlerdir devam ederken New York Times haberinde olası kara harekatına ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

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NYT haberinde, ABD Başkanı Biden yönetiminin İsrail'den kara harekatını ertelemesi istediği iddia edildi. Birkaç ABD'li yetkiliye göre Biden yönetimi, rehine müzakereleri için zaman kazanmak ve kapalı bölgedeki Filistinlilere daha fazla insani yardımın ulaşması umuduyla İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesini istedi.

REKLAM İki ABD'li yetkili, İsraillilere kara operasyonunu erteleme tavsiyesinin Savunma Bakanı Lloyd Austin aracılığıyla iletildiğini, Pentagon'un İsrail'e kara operasyonu da dahil olmak üzere askeri eylemler konusunda tavsiyelerde bulunmasına yardımcı olduğunu söyledi. Biden, Papa ve Netanyahu ile görüştü Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant neredeyse her gün yaptıkları görüşmede operasyonel konuları, İsrail'e silah desteği gibi konuları ele alıyor. Diğer yandan, Gallant'ın sözcüsü konuşmalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği'nden bir diplomat, ABD hükümetinin İsraillilere kara operasyonunu ertelemeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu yalanladı ve "ABD yönetimiyle yakın diyaloğumuz ve istişarelerimiz var. ABD kara operasyonu konusunda İsrail'e baskı yapmıyor." ifadelerini kullandı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.