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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

        ABD Başkanı Biden, Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmasındaki son gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 23:56 Güncelleme: 22.10.2023 - 23:56
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        Biden, Papa ve Netanyahu ile görüştü
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        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Biden'ın, Papa ve Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

        Biden'ın Papa ile yaptığı görüşmede, "Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik barbarca saldırısını kınadığı ve Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini vurguladığı" bildirilen açıklamada, iki liderin bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

        Netanyahu ile görüşmesinde ise Biden'in "Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinliler için gönderilen 2 insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladığını" aktardığı ifade edilen açıklamada, iki liderin Gazze'ye insani yardımların süreceğini teyit ettiği belirtildi.

        Biden'in, 2 ABD vatandaşı rehinenin serbest bırakılması konusunda İsrail'in verdiği destekten dolayı takdirlerini ifade ettiğine değinilen açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas'ın elinde olan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabalar" hakkında konuştuğu aktarıldı.

        Biden ayrıca X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile görüşmesinde, "İsrail'in sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması anlamına gelen savaş hukukuna göre hareket etmesi gerektiği" hakkında konuştuklarını belirtti.

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