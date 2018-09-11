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ABD: Kim Jong Un'dan çok sıcak bir mektup aldık!

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ABD Başkan Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ikinci bir görüşme talep eden "çok sıcak, çok olumlu" bir mektup aldığını ve Beyaz Saray'ın bu konuda zamanlamayı gözden geçirdiğini söyledi.

11.09.2018 - 09:18 | Güncelleme: Reuters

İki ülke, liderlerinin Haziran ayında Singapur'da bir araya gelmesinden bu yana Kuzey Kore'nin nükleer programı, tartışılıyor. Ancak bu zirvenin sonucunda, Kim'in ABD'yi tehdit eden silahlardan vazgeçip vazgeçmeyeceği ve nasıl vazgeçeceği konusunda somut ayrıntıların ortaya çıkmaması eleştirilmişti. İkinci bir Trump-Kim toplantısının olası zamanı ise henüz belli değil.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in gelecek hafta Pyongyang'da Kim ile üçüncü kez görüşmeyi planlıyor. Güney Kore, 1950-53 Kore Savaşı'nı sona erdirmek için ortak bir açıklama konusunda Trump'ı da kapsayan üçlü bir zirve yapılmasını istiyor. Kore Savaşı bir barış anlaşmasıyla değil, ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler güçlerini teknik olarak hala Kuzey Kore ile savaş halinde bırakan bir ateşkes anlaşılmasıyla sona ermişti. Güney Kore, çatışma halini resmen sona erdirecek bir anlaşmanın bu ayın sonlarında, New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında açıklanabileceğini umuyor. Moon'un güvenlik şefi Chung Eui-yong geçen hafta yaptığı açıklamada, üçlü bir toplantı için gerekli koşulların hazır olmadığını söylemişti. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da, Kim'in böyle bir toplantıya katılacağını sanmadığını söyledi.

Trump gazetecilere Cuma günü yaptığı açıklamada, Kim'in kendisine kişisel bir mektup gönderdiğini söylemişti. Sanders, "Çok samimi, çok olumlu bir mektup" dedi. Sanders, "Mektubun öncelikli amacı, başkanla yeni bir toplantı talep etmek ve planlamak; biz (toplantı düzenlemeye) açığız ve bunu koordine etme sürecindeyiz" dedi.

Sanders dün gazetecilere yaptığı açıklamada, mektubun "(Kore) Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması taahhüdünün devam ettiğini vurguladığını" anlattı. Sanders ayrıca Pazar günü Pyongyang'daki bir askeri geçit töreninde uzun menzilli füzelerin yer almamasının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu söyledi. Moon'un sözcüsü Kim Eui-kyeom gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde Moon'dan, Washington ve Pyongyang arasında "baş müzakereci" rolü oynamasını istediğini söyledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 9 dakika önce
    umudumuz kim vardı.Oda teslim oldu
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