Demokrat üyeler, meclis üyelerinin, başı kapatan şapka, başörtüsü, şal veya sarık ile meclise girmesini yasaklayan 181 yıllık kanunun kaldırılmasını talep etti.

Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ve başörtülü olan Ilhan Omar'ın, yürürlükte olan kanuna göre meclise girmesi ve konuşma yapması yasak olduğundan başvurunun yapıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Omar, başörtülü olmasının kendi kararı olduğunu ve bunun ABD anayasasının birinci maddesi tarafından da korunduğunu belirterek, "Bu yasak, kaldırılması için uğraşacağım son yasak olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yasağın kaldırılması için yapılan başvuruda, Meclis üyelerinin ve çalışanların dini özgürlüklere sahip olması ve dini görevlerini yerine getirebilmesinin anayasal bir madde olduğu ve söz konusu kanunun bu maddeyle çeliştiği vurgulandı.

KAŞIKÇI TEPKİSİ

Ilhan Omar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki tavrı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a yönelik eleştirilerde bulunan Omar, "Başkanımız bir kez daha ahlaki pusulanın satın alınamayacağını ispatladı. Öte yandan Suudi Arabistan ise bir Başkanın satın alınabileceğini ispat ediyor." ifadelerini kullandı.

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